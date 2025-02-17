Союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex вернуться в Россию

Представители Союза торговых центров направили обращение компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеющей брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию, пишет РИА Недвижимость.
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