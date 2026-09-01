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Бублик о матче Алькараса в 1-м круге US Open: «Сосок вываливается у Карлоса. В этом загвоздка»

Александр Бублик прокомментировал возвращение Карлоса Алькараса в тур. В первом круге US Open испанец обыграл Романа Сафиуллина (6:4, 6:4, 6:4).

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