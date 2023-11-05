Военкоры Русской Весны: ликвидирован «один из лучших» артиллеристов ВСУ

В Запорожской области уничтожен «один из лучших и мотивированных» артиллеристов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Милютин с позывным «Таксист», пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские СМИ.
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