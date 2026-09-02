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Почему оборонный меморандум Финляндии и Израиля два года скрывали от общественности  

Почему оборонный меморандум Финляндии и Израиля два года скрывали от общественности  

Очередной переполох в Хельсинки Изображение: ФСК Расследование Yle вскрыло сделку, которую власти два года скрывали от общественности.

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