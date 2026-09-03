Нетаньяху заявил об убеждённости в способности «устранить иранскую угрозу» Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его правительство продол.
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Это ушастый упырь еще жив? Его и ему подобным............, сами знаете кому, пора уже гнить в земле