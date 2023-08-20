Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем Догилевой

66-летняя актриса Татьяна Догилева продолжает сражаться с серьезным недугом. Редкие появления звезды на публике уже давно беспокоили ее поклонников, и сегодня стало известно, что без хирургического вмешательства тяжелобольной артистке не обойтись.
66-летняя актриса Татьяна Догилева продолжает сражаться с серьезным недугом. Редкие появления звезды на публике уже давно беспокоили ее поклонников, и сегодня стало известно, что без хирургического вмешательства тяжелобольной артистке не обойтись.
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