Военная техника, которую министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обещал отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ), превратится в «горящий металлолом» благодаря усилиям российской армии, заявляет 6 мая международный обозреватель Сим Мин.
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