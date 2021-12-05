Правда ли, что Горбачёв хотел обратно продать Калининградскую область Германии

80 тыс. прочитали Возможно ли себе представить, что … могло так оказаться, что сейчас у России не было бы Калининграда, заповедной Куршской косы, самого большого в мире месторождения янтаря, потрясающе красивых Светлогорска и Зеленоградска и вообще это прекрасного и одного из самых любимых среди россиян региона РФ? Но совершенно неожиданно во время путешествия по 39-му региону я узнал от экскурсовода, что … такое реально могло бы случиться: — Одно время у нас в городе очень активно обсуждали продажу Горбачёвым Калининградской области Германии.