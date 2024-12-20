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Зеленский предлагал €500 млн за согласие с вступлением Украины в НАТО

Зеленский предлагал €500 млн за согласие с вступлением Украины в НАТО

Фицо: Зеленский предлагал €500 млн за согласие с вступлением Украины в НАТО Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на переговорах в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему €500 млн (более 53,7 трлн рублей) из российских активов за согласие со вступлением его страны в НАТО.

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