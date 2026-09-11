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Пресса США: Армия России имеет превосходство практически над любой армией мира

Пресса США: Армия России имеет превосходство практически над любой армией мира Американский журнал Foreign Affairs опубликовал материал, в котором констатирует: за че.

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