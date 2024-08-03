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Песков пролил свет на биографию вернувшегося Красикова: "Служил в ФСБ"

Песков пролил свет на биографию вернувшегося Красикова: "Служил в ФСБ"

Оказывается, Красиков служил в "Альфе" вместе с сотрудниками охраны президентаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что возвращённый Вадим Соколов (Красиков) служил в Федеральной службе безопасности.

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