Бастрыкин затребовал доклад о смерти младенца в придорожном кафе (18+)

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту обнаружения тела младенца в Забайкалье, сообщается в Telegram-канале «Информационный центр СК России».
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