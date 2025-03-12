WSJ: Пентагон заинтересован в помощи Украины при разработке беспилотников Пентагон заинтересован в помощи Украины в разработке беспилотников, проявляя повышенный интерес к украинским технологиям.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
WSJ: Пентагон заинтересован в помощи Украины при разработке беспилотников Пентагон заинтересован в помощи Украины в разработке беспилотников, проявляя повышенный интерес к украинским технологиям.
Свежие комментарии