Продажи легковых автомобилей с пробегом в России снизились на 8,4% в августе 2026 года

В августе 2026 года объем реализации легковых автомобилей с пробегом на российском рынке сократился на 8,4% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 518,2 тысячи единиц, следует из данных агентства "Автостат".
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