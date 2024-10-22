Россия увеличила экспорт кукурузы и проса в Китай

Суммарно РФ экспортировала в КНР зерна на 38,3 миллиона долларов Россия в сентябре нарастила поставки в Китай кукурузы и проса: экспорт кукурузы в сравнении с предыдущим месяцем увеличился в два раза, достигнув отметки в 11,6 тысячи тонн, а проса - в 1,5 раза, до рекордных с начала года 6,6 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли.