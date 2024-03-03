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Дзен Дневник

4 подписчика

Нашел в Швеции детскую обучающую книгу про какашки. Нужны ли такие книжки в России?

Нашел в Швеции детскую обучающую книгу про какашки. Нужны ли такие книжки в России?

Почему-то мне кажется, что многие российские родители, увидев такую книжку на полке в магазине, побежали бы за валокордином в соседнюю аптеку или подняли бы крик в соцсетях с требованиями закрыть магазин, всех наказать и признать иноагентами.

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