В Удмуртии сотрудниками полиции задержан мигрант, подозреваемый в преступлениях против несовершеннолетних

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками межрайонного отдела по борьбе с преступлениями против личности Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОП №1 УМВД России по г.
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