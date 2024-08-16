В Удмуртии сотрудниками полиции задержан мигрант, подозреваемый в преступлениях против несовершеннолетних

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками межрайонного отдела по борьбе с преступлениями против личности Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОП №1 УМВД России по г.