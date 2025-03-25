Сергей Миронов призвал ввести единую соцкарту для пенсионеров по всей России

АБ

Алексей Белоусов

Интересная ситуация сложилась в Москве и Подмосковье: московские пенсионеры ездят в электричках "Ласточка" бесплатно, даже не являясь ветераном труда, А подмосковные ВЕТЕРАНЫ и неветераны-пенсионеры - за плату. Разве это не унижение? Вероятно, губернатор А.Воробьев считает, что так и должно быть.