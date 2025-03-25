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Сергей Миронов призвал ввести единую соцкарту для пенсионеров по всей России

Сергей Миронов призвал ввести единую соцкарту для пенсионеров по всей России

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), депутат Государственной думы Сергей Миронов предложил ввести единую социальную карту для пенсионеров, которая действовала бы на территории всей страны.

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Комментарии
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АБ
Алексей Белоусов
Интересная ситуация сложилась в Москве и Подмосковье: московские пенсионеры ездят в электричках &quot;Ласточка&quot; бесплатно, даже не являясь ветераном труда, А подмосковные ВЕТЕРАНЫ и неветераны-пенсионеры - за плату. Разве это не унижение? Вероятно, губернатор А.Воробьев считает, что так и должно быть.
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