Сергей Миронов призвал ввести единую соцкарту для пенсионеров по всей России

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), депутат Государственной думы Сергей Миронов предложил ввести единую социальную карту для пенсионеров, которая действовала бы на территории всей страны.
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