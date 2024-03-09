Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в нескольких регионах России

Сразу несколько российских регионов в ближайшие дни ждут погодные аномалии. В частности, как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Кировской области 11 марта столбики термометров покажут отметку в минус 23 градусов, а уже с 13 марта в регионе начнется повышение температуры до нуля градусов.