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Депутаты предлагают до 10 лет тюрьмы за пропаганду нацистских идеологий

Депутаты предлагают до 10 лет тюрьмы за пропаганду нацистских идеологий

Депутаты "Справедливой России – За правду" представили законопроект об ужесточении наказания за пропаганду нацистских и экстремистских идеологий.

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