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В США бьют тревогу. Возможны теракты: Замечена связь с атаками Киева на аэродромы России

В США бьют тревогу. Возможны теракты: Замечена связь с атаками Киева на аэродромы России

WSJ: В США могут произойти удары, подобные атакам Киева на аэродромы России.В первый день лета Украина совершила теракт против аэродромов в Амурской, Мурманской, Рязанской, Иркутской и Ивановской областей.

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