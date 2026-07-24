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Царьград

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Мэрия Москвы украсила город к Году единства народов России

Мэрия Москвы украсила город к Году единства народов России

Столица преобразилась в честь Года единства народов России: в Москве появились тематические клумбы на Рублевском и Варшавском шоссе, площади Гагарина и Земляном Валу, подчеркнувшие идею дружбы народов.

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