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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при Японии-2025. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь третьего этапа сезона-2025 «Формулы-1» – Гран-при Японии. Гран-при Японии Сузука 4-6 апреля 2025 года Расписание трансляций Пятница 1-я практика: 5:30  2-я практика: 9:00  Суббота 3-я практика: 5:30  Квалификация: 9:00  Воскресенье Гонка: 8:00  время московское Старт сезона перевернул котировки на «Ф-1»? Ферстаппен – больше не в фаворитах, а кто №1 у «Феррари»?.

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