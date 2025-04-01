Гран-при Японии-2025. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь третьего этапа сезона-2025 «Формулы-1» – Гран-при Японии. Гран-при Японии Сузука 4-6 апреля 2025 года Расписание трансляций Пятница 1-я практика: 5:30 2-я практика: 9:00 Суббота 3-я практика: 5:30 Квалификация: 9:00 Воскресенье Гонка: 8:00 время московское Старт сезона перевернул котировки на «Ф-1»? Ферстаппен – больше не в фаворитах, а кто №1 у «Феррари»?.