Как часто нужно убираться, чтобы не было пылевых клещей и аллергии: рассказывает врач

Никаких влажных тряпок, и стирка на 90 градусах не обязательна фото: RossHelen/Shutterstock/Fotodom.ruЕсли проводить уборку слишком редко, резко возрастает риск хронических заболеваний — астмы, аллергии, дерматитов и других.
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