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Царьград

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Госавтоинспекция опровергла проверку европротоколов с 1 августа

Госавтоинспекция опровергла проверку европротоколов с 1 августа

Госавтоинспекция опровергла слухи о проверке бумажных бланков европротокола с 1 августа. Ведомство напомнило, что этот документ не входит в обязательный перечень для проверки и в законодательство изменений не внесено.

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