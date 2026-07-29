Госавтоинспекция опровергла проверку европротоколов с 1 августа

Госавтоинспекция опровергла слухи о проверке бумажных бланков европротокола с 1 августа. Ведомство напомнило, что этот документ не входит в обязательный перечень для проверки и в законодательство изменений не внесено.
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