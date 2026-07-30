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Спорт Уик-Энд

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Валерий МАСАЛИТИН: Тюкавин? «Зенит» покупал Данни у «Динамо» тоже за 30 млн евро

Валерий МАСАЛИТИН: Тюкавин? «Зенит» покупал Данни у «Динамо» тоже за 30 млн евро

По-хорошему, Соболева должны были удалять в Суперкубке. Но грязное бельё ворошить уже не хочется… В продолжении интервью известного в прошлом нападающего ЦСКА и «Спартака» Валерия Масалитина «Спорт уик-энд» обсудил некоторые трансферные слухи этого лета и вспомнил о перипетиях Суперкубка России.

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