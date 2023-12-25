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Закон, порядок, государство

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Житель Мордовии осужден за совершение мошенничества на сумму 3 млн рублей

Собранные Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 44-местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.

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