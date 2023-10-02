Актер из фильма «Карты, деньги, два ствола» Абрахам умер в 56 лет от рака

Актер из Великобритании Джэйк Абрахам покинул на этот мир на 57 году жизни от рака. Мужчина получил известность благодаря собственной роли мелкого преступника в кинокартине «Карты, деньги, два ствола» режиссера Гая Ричи.
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