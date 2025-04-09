Ленинский район Челябинска и ЧТЗ останутся без трамваев

Закрывается движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в Челябинске стартует капитальный ремонт трамвайных путей по улице Горького от улицы Первой Пятилетки до проспекта Ленина.