Эти деньги панируется пустить на развитие радиоэлектронной промышленности России Минпромторг России утвердил приказ о введении технологического сбора на отдельные виды электронных устройств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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