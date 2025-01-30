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Русское оружие

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📹❗️Расчет ЗРПК 96К6 "Панцирь-С1" подразделений ПВО Ливийской национальной армии

📹❗️Расчет ЗРПК 96К6 "Панцирь-С1" подразделений ПВО Ливийской национальной армии перехватил новейший турецкий разведывательно-ударныйБПЛА Bayraktar Akinci над окрестностями н.

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