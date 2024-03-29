На реализацию нацпроектов в Чечне направят 20,6 млрд рублей

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев заявил, что более 20,6 млрд рублей направят в регионе на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и благоустройство более 150 объектов в рамках нацпроектов.
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