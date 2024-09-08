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Уголовное дело завели против рэпера Моргенштерна*

Уголовное дело завели против рэпера Моргенштерна*

Моргенштерну* может грозить до двух лет лишения свободы.В отношении рэпера Алишера Моргенштерна* возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах».

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