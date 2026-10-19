По итогам 2025 года индекс научно-технологического развития Челябинской области составил 49,56 балла, что несколько ниже прошлогоднего показателя в 50,78 балла, однако регион сохранил 16-е место в рейтинге РИА Новости, уступив в УрФО только Свердловской области с 55,16 балла.
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