По итогам 2025 года индекс научно-технологического развития Челябинской области составил 49,56 балла, что несколько ниже прошлогоднего показателя в 50,78 балла, однако регион сохранил 16-е место в рейтинге РИА Новости, уступив в УрФО только Свердловской области с 55,16 балла.