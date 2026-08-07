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Йохе о «Питтсбурге» и контракте Койвунена на 32 млн долларов за 8 лет: «Дубас видит здесь минимум риска при высокой выгоде. Если финн провалится, его контракт могут выкупить»

Журналист The Athletic Джош Йохе поделился информацией о новом контракте Вилле Койвунена с « Питтсбургом ».

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