Глава ООН по климату заявил о соблюдении Парижского соглашения после выхода США

Страны сохраняют приверженность своим национальным планам по борьбе с изменением климата и планируют возглавить переход к чистой энергетике, в то время как США выходят из Парижского соглашения по климату.
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