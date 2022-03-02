Спорт объединяет: участники челленджа "ВСК GO!" преодолели более 300 тысяч км

Спорт объединяет: участники челленджа "ВСК GO!" преодолели более 300 тысяч км

Страховой Дом ВСК подвел итоги запущенного в сентябре челленджа "ВСК GO!". За несколько месяцев он объединил более 2 тысяч человек по всей стране.

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