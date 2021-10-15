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«Позволил то, что нельзя позволять»: Пригожин объяснил конфликт со Шнуровым

«Позволил то, что нельзя позволять»: Пригожин объяснил конфликт со Шнуровым

Накануне у Иосифа Пригожина возник конфликт с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Продюсер объяснил, что стало причиной разногласий.

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