В Петропавловской крепости откроется выставка «Легенды русского ситца»

Значительная часть экспонатов будет выставлена впервые На следующей неделе, 24 апреля, в Невской куртине Петропавловской крепости состоится открытие выставки «Легенды русского ситца», посвященной истории развития текстильной промышленности России на примере ивановского ситцевого производства.
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