Цены на цифровые копии фильмов выросли на 10-13%

Дистрибуторы фильмов, представленных в неофициальном показе, подняли стоимость для киносетей, которые транслируют такую продукцию, используя схему «предсеансного обслуживания», пишет «Ъ» со ссылкой на источники.
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