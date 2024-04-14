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Плеснем бензина в горящие ГКО Дяди Сэма

Плеснем бензина в горящие ГКО Дяди Сэма

Участившиеся аварии на американских НПЗ, стратегия ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, перекрытие прохода по Красному морю, набирающая обороты война на Ближнем Востоке — все это разгоняет цены на нефть и бензин.

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