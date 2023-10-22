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Американский экономист Джеффри Сакс: "Мы дрейфуем к катастрофе"

Американский экономист Джеффри Сакс: "Мы дрейфуем к катастрофе"

Экономист из США Джеффри Сакс предупредил, что ВПК США толкает страну к катастрофе.Американский экономист Джеффри Сакс в интервью утверждает, что США "дрейфуют к катастрофе" из-за политики американского ВПК.

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