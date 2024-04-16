Microsoft вложит $1,5 млрд в капитал G42 и получит место в совете директоров Арабски...

Microsoft вложит $1,5 млрд в капитал G42 и получит место в совете директоровАрабские инвесторы, включая близкие к властям отдельных стран Ближнего Востока структуры, готовы вкладывать серьёзные деньги в передовые технологии, и сфера искусственного интеллекта не остаётся без их внимания.