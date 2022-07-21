Сеть газовых автозаправок построят в Приморье к 2025 году

Два инвестиционных проекта получили статус приоритетных в Приморье. Один из них подразумевает строительство сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в городах края, в том числе и в Уссурийске, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство региона.