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Сексуальное образование

Сексуальное образование

Мое сексуальное образование началось, как и полагается в хороших домах, в семье. Оно проходило в два этапа:В двенадцать родители показали мне в художественном альбоме репродукцию картины Гойя «Маха одетая».

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