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Военное обозрение

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Перспективные отечественные РТК разминирования

Перспективные отечественные РТК разминирования

Российские инженерные войска активно используют имеющиеся у них РТК разминирования. При этом ведется разработка новых комплексов такого рода, и некоторые уже проходят испытания в зоне проведения Спецоперации.

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