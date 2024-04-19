Перспективные отечественные РТК разминирования

Российские инженерные войска активно используют имеющиеся у них РТК разминирования. При этом ведется разработка новых комплексов такого рода, и некоторые уже проходят испытания в зоне проведения Спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии