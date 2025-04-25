Нацпроект «Кадры»: как татарстанцев вовлекают в занятость

Национальный проект «Кадры», реализуемый в Республике Татарстан с начала 2025 года, направлен на удовлетворение потребностей экономики в квалифицированных кадрах и активное вовлечение населения в занятость.
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