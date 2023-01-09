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Сбытчика сайгачьих рогов задержали в Жетысуской области

Сбытчика сайгачьих рогов задержали в Жетысуской области

Сельчанина задержали при сбыте партии сайгачьих рогов в Талдыкоргане, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе полиции региона, подозреваемого задержали 8 января при содействии сотрудников погранслужбы КНБ и спецназовцев Нацгвардии.

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