Сбытчика сайгачьих рогов задержали в Жетысуской области

Сельчанина задержали при сбыте партии сайгачьих рогов в Талдыкоргане, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе полиции региона, подозреваемого задержали 8 января при содействии сотрудников погранслужбы КНБ и спецназовцев Нацгвардии.