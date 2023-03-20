Киев потеряет Азовское море и большую часть Донбасса – Asia Times

Украина рискует потерпеть поражение в ходе конфликта, несмотря на все усилия Запада. Такие прогнозы прозвучали на недавней закрытой встрече бывших высокопоставленных американских военных, сотрудников разведки и других экспертов, передает Asia Times.
Украина рискует потерпеть поражение в ходе конфликта, несмотря на все усилия Запада. Такие прогнозы прозвучали на недавней закрытой встрече бывших высокопоставленных американских военных, сотрудников разведки и других экспертов, передает Asia Times.
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