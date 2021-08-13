Коронавирус в числах: в Атырауской области привиты двумя компонентами 117 189 человек

Эпидситуация в Атырауской области на 13 августа 2021 года в цифрах: +470 человек заразились Covid-19 за сутки; 1777 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах; 89 пациентов с Covid-19 лежат в реанимации; 15 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; 10 человек скончались от Covid-19; 6 564 пациентов с Covid-19 получают лечение на дому; 283 человека вылечились от Covid-19; I компонентом вакцин от Covid-19 привито 160 628 человек; II компонентом вакцин от Covid-19 привито 117 189 человек.